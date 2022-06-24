اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 12:39 م
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مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار بإحدى قرى السنطة فى الغربية

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:08 م
مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار بإحدى قرى السنطة فى الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهدت منطقة مزلقان القرشية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مصرع شخص مجهول الهوية اليوم الجمعة، حيث صدمه أحد القطارات على قضبان السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام .

 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص على قضبان السكة الحديد بالقرب من مزلقان القرشية بدائرة مركز السنطة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر. 
 
وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري علي المتوفي.
 
 

 


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