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مصرع شاب في حادث موتوسيكل بقنا

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:57 م
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بقنا إسعاف- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية المحروسة، وتبين مصرع بكار جمال صديق، 22 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى
 

 

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امن قنا

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