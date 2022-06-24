مصرع ربة منزل صدمتها سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، الجمعة، صدمتها سيارة نقل فى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع ربة منزل صدمتها سيارة نقل ناحية شرق الترعة بمركز سمالوط.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "زهور. ع. م" 57 سنة، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة بها وتحمل رقم " ي. ع. د" وسائقها يدعي " حمادة. م. م تم نقل الجثة لمستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرفات النيابة العامة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمها لأهليتها نظرا لعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة والتحفظ علي السائق والعربية لحين انتهاء التحقيقات.