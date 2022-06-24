مشروبات تحافظ على صحة بشرتك في الصيف.. منها الشاى الأخضر

فاطمة ياسر

في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، وموجات الحر الشديدة، يجب على كل منا الحفاظ على صحة البشرة، وتقليل إصابتها بأي مشاكل صحية، كالحروق بسبب التعرض لأشعة الشمس، أو الإصابة بسرطان الجلد.

ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، أبرز وأهم المشروبات التي تحافظ على صحة البشرة، وتحد من تعرضها لأي مشاكل صحية، ومنها:

-عصير العنب:



يحتوي عصير العنب علي مضادات للأكسدة، تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك وصحة بشرتك، لأن مضادات الأكسدة تمنع حدوث التفاعلات التأكسدية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

-القهوة:



أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول القهوة يعد من الحيل الجيدة في الحفاظ علي الجلد، والحد من الإصابة بسرطان الجلد بنسبة عالية، والسبب أن الكافيين المتوفر في القهوة يقلل من تحفيز خلايا السرطان بالجسم، ولذا فتناولها يعد خيرا رائعا.

-الشاي الأخضر:



أثبت بحث نشر في مجلة التغذية الأمريكية، أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر باستمرار يقل لديهم فرص الإصابة بحروق الشمي بسبة عالية، والسبب أنه غني بمضادات الأكسدة التي من دورها الحفاظ علي صحة البشرة، والجلد.