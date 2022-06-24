مسئول أممى: شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص إسرائيلى وليس مسلحين فلسطينيين

كتبت نهال أبو السعود

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، إن كل المعلومات التي حصلت عليها ‏تشير إلى أن الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قوات ‏إسرائيلية.‏

وفقا لشبكة بي بي سي، دعا مسؤول بمكتب المفوضية إسرائيل إلى إجراء تحقيق جنائي في مقتل ‏الصحفية التي عملت مراسلة لمدة تجاوزت عشرين عاما.‏

وقتلت شيرين أبو عاقلة الشهر الماضي أثناء تغطية مصادمات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في الضفة ‏الغربية المحتلة.‏

أثار مقتل أبو عاقلة، 51 عاما، غضبا واسعا وكانت أبو عاقلة واحدة من أكثر المراسلين خبرة في المنطقة، ‏حيث كانت ترتدي سترة واقية مكتوب عليها كلمة "صحافة" وخوذة، في طريق بالقرب من مكان ‏اشتباكات مسلحة بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين عندما أصيبت بالرصاص.‏

في جنيف، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصحفيين إن ‏‏"كل المعلومات التي جمعناها ... تتّسق مع فرضية أن الرصاص الذي قتل أبو عاقلة وأصاب زميلها علي ‏السمودي أتى من قوات أمن إسرائيلية، وليس من إطلاق نار عشوائي لمسلحين فلسطينيين".‏

وأضافت شامداساني: "من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تُجرِ تحقيقا جنائيا"، وأضافت إن ‏المفوضية السامي لحقوق الإنسان "لم تعثر على أي معلومات تشير إلى وجود نشاط من قبل مسلحين ‏فلسطينيين في الجوار المباشر للصحفيين".‏