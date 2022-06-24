اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسئول أممى: شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص إسرائيلى وليس مسلحين فلسطينيين

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:04 م
مسئول أممى: شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص إسرائيلى وليس مسلحين فلسطينيين شيرين أبو عاقلة
كتبت نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، إن كل المعلومات التي حصلت عليها ‏تشير إلى أن الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قوات ‏إسرائيلية.‏
 
وفقا لشبكة بي بي سي، دعا مسؤول بمكتب المفوضية إسرائيل إلى إجراء تحقيق جنائي في مقتل ‏الصحفية التي عملت مراسلة لمدة تجاوزت عشرين عاما.‏
 
وقتلت شيرين أبو عاقلة الشهر الماضي أثناء تغطية مصادمات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في الضفة ‏الغربية المحتلة.‏
 
أثار مقتل أبو عاقلة، 51 عاما، غضبا واسعا وكانت أبو عاقلة واحدة من أكثر المراسلين خبرة في المنطقة، ‏حيث كانت ترتدي سترة واقية مكتوب عليها كلمة "صحافة" وخوذة، في طريق بالقرب من مكان ‏اشتباكات مسلحة بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين عندما أصيبت بالرصاص.‏
 
في جنيف، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصحفيين إن ‏‏"كل المعلومات التي جمعناها ... تتّسق مع فرضية أن الرصاص الذي قتل أبو عاقلة وأصاب زميلها علي ‏السمودي أتى من قوات أمن إسرائيلية، وليس من إطلاق نار عشوائي لمسلحين فلسطينيين".‏
 
وأضافت شامداساني: "من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تُجرِ تحقيقا جنائيا"، وأضافت إن ‏المفوضية السامي لحقوق الإنسان "لم تعثر على أي معلومات تشير إلى وجود نشاط من قبل مسلحين ‏فلسطينيين في الجوار المباشر للصحفيين".‏

شيرين أبو عاقلة

فلسطين

الأمم المتحدة

حقوق الانسان

جنيف



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: 24 سيناتور أمريكيا يطالبون بايدن بتدخل واشنطن فى قضية مقتل شيرين أبو عاقلة.. قادة أوروبا قلقون من مشكلات بايدن الداخلية.. ومناقشة الأوضاع الاقتصادية بقمة بروكسل.. تحذيرات من متحور كورونا الجديد

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:12 م

24 سيناتور أمريكى يطالبون بايدن بتدخل واشنطن فى قضية مقتل شيرين أبو عاقلة

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:34 ص

فيديو مؤثر للكلب فلفل يعيد للأذهان جريمة قتل إسرائيل للصحفية شيرين أبو عاقلة

السبت، 18 يونيو 2022 03:31 م

رصاصة خارقة للدروع أودت بحياة الصحفية شيرين أبو عاقلة (صورة)

الخميس، 16 يونيو 2022 10:04 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة