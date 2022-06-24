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مراحل إنتاج أنقى عسل نحل يتغذى على رحيق الزهور البرية بشمال سيناء.. فيديو

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:30 ص
مراحل إنتاج أنقى عسل نحل يتغذى على رحيق الزهور البرية بشمال سيناء.. فيديو
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نقل تليفزيون اليوم السابع من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تجربة إنتاج عسل نحل يتغذى على رحيق زهور نباتات برية وعطرية وموالح يقوم بتربيته 4 نحالين ينتجون أنقى عسل طبيعى بدون أى إضافات سكرية.

وروى النحالون الأربعة الذين يتوزعون فى مناطق مدينة الشيخ زويد بمنطقة ساحل البحر وحى الصقور وحى الحمايدة وسط المدينة، تجربتهم فى إنتاج عسل النحل الطبيعى، والتى بدأت عند بعضهم كهواية والبعض تشجيع من الزراعة وأصبحت مشروعات  خاصة بهم.

وأكد النحالون أنهم يقومون بتربية النحل فى خلايا بالقرب من بيوتهم وفى واجهة مساحات خضراء مفتوحة من مزارع وأشجار برية وحشائش ونباتات عطرية وطبية تنمو فى الطبيعة البكر، إضافة للاستفادة من أحواض النخيل فى منطقة سبخة الشيخ زويد وأشجار الأثل فى المناطق الساحلية والتين الشوكى على حواف الشوارع فى وسط المدينة  لتكون مصدرا لغذاء النحل  الطبيعى.



وأجمع النحالون أن تجربتهم تتجدد مع كل موسم تفتح الزهور بحسب مواسم العام، وأن الإنتاج يعد ضعيفا نسبيا لأنه المصدر لغذاء النحل طبيعى، ولكنه ينتج عسلا بجودة عالية جدا حتى أنه أصبح يطلبه كل الباحثين عن أنواع العسل الخالص، كما أن خلايا النحل تعطى إنتاجا أكثر من النحل.

النحل-فى-المزارع-الطبيعية_optimized
النحل-فى-المزارع-الطبيعية_optimized

 

النحل-فى-بيوته_
النحل-فى-بيوته_

 

انتاج-العسل
انتاج-العسل

 

تربية_
تربية_

 

تربية-النحل-فى-مدينة-الشيخ-زويد_
تربية-النحل-فى-مدينة-الشيخ-زويد_

 

عسل-النحل
عسل-النحل

 

عسل-نحل-طبيعى-تنتجه-الخلايا
عسل-نحل-طبيعى-تنتجه-الخلايا

 

مشروعات-تربية-النحل_
مشروعات-تربية-النحل_

 

مشروع--ناجح
مشروع--ناجح

 

من-خلايا-النحل_
من-خلايا-النحل_

 

نحال-يستعرض-تجربته
نحال-يستعرض-تجربته

 


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