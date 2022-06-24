محافظ قنا يفتتح أول مركز للدعوة الإلكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى.. صور

قنا- صابر سعيد

افتتح اليوم الجمعة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مركز الدعوة الإلكترونية والتدريب بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى والذي يعد أول مركز الكتروني علي مستوي الصعيد، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ومركز الدعوة الإلكترونية بمحافظة قنا يهدف الي تدريب وتطوير وإعداد السادة الأئمة والاداريين بمديرية الأوقاف إعدادًا جيدًا لمواكبة مستجدات العصر والتقدم التكنولوجي والعلوم التي تفيدهم في تحقيق رسالتهم علي أيدي متخصصين بوزارة الأوقاف والمتخصصين.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا محافظ قنا، أن افتتاح مركز الدعوة الالكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى يأتى في اطار حرص وزارة الأوقاف على استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة كواحدة من الاهداف الهامة لنشر المعرفة والفهم الصحيح للإسلام والتصدى لما يثار على منصات التواصل الاجتماعى من قضايا ومفاهيم خاطئة.

وأشاد محافظ قنا، بجهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وبيان سماحة وروح الإسلام التي تحمل التيسير والتفاؤل وذلك من خلال خططها الدعوية التي تعالج القضايا الحياتية الملحة، بجانب دورها الحيوي الذي صار حائط صد ضد الأفكار الهدامة والمتشددة.