محافظ بورسعيد: "عرق الشباب" هو السبب الرئيسى لإنجازات الدولة المصرية

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن السبب الرئيسي وراء إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال 7 سنوات ماضية، هو توفيق المولى عز وجل، وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، و"عرق الشباب" وجهدهم وعملهم.

وأكد المحافظ، بكلمته خلال لقاء أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة دكتور محمود حسين، عدد من شباب محافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من نواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ والنواب، على أن الشباب تعاونوا مع المحليات في الأحياء لمتابعة رؤساء الأحياء والموظفين للوقوف على المشاكل والعمل على حلها، كما يقودون الآن المشروعات القومية والكيانات الاقتصادية العملاقة، لذلك نهضت بورسعيد بالشباب.

وتستمر زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى بورسعيد لمدة 3 أيام، تتضمن تفقد عدد من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، وحضور الاحتفالية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن جانب آخر، التقى أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة دكتور محمود حسين، اليوم الجمعة، عدد من شباب محافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من نواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ والنواب.

وتضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي عما شهدته بورسعيد من مشروعات في مختلف المجالات، ومناقشة الشباب في مقترحاتهم ومطالبهم بشأن عدد من الملفات والقضايا الشبابية والرياضية، ومنها إنشاء مركز شباب في حي الشرق الذي لا يتواجد به مراكز شباب، وانشاء نادي اجتماعي للعاملين بمديرية الشباب والرياضة، ومشروع استاد النادي المصري الجديد.

وتتضمن زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى بورسعيد والتي ستستمر لمدة 3 أيام، تفقد عدد من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، وحضور الاحتفالية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.