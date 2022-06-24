محافظ بنى سويف: استلام 229 ألفا و288 طنا من القمح المحلى بالصوامع والشون

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلي للصوامع والشون الحكومية، وصلت إلى 229 ألفا و288 طن بنسبة 99.7% حتى الآن من إجمالي المستهدف توريده بنهاية الموسم والمُقدر بـ 230 ألف طن، مع انتظام أعمال التوريد والاستلام في بعض مواقع الاستلام لحين تحقيق المستهدف وانتهاء الموسم ، مؤكداً متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى، الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أكد"وصفى" على تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة بشكل يومي لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع ، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات وتحديد المساحات التي لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل.