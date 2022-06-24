محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى أهالى عزبة "أبور النور" من تراكم القمامة

الشرقية- إيمان مهنى

استجاب محافظ الشرقية لشكوي أهالي عزبة "أبور النور" في فاقوس ، من تراكم القمامة، وكلف مجلس المدينة برفعها وتنظيف المكان .

كانت محافظة الشرقية، استقبلت شكوى موقع " اليوم السابع" والمرسلة من خلال خدمة " صحافة المواطن " بخصوص شكوي أحد المواطنين من وجود تراكمات القمامة وانتشار الحشرات الضارة بمنطقة عزبة وابور النور ، أفادت رئاسة مجلس مدينة فاقوس أنه فور ورود الشكوي تم توجيه معدات رئاسة المركز وعمال قسم المخلفات الصلبة لرفع تجمعات القمامة والتي تبين أنها قمامة يومية وليست متراكمة حيث أنه يتم رفعها أولاً بأول بصفة دورية ومستمرة بمعدات المركز الميكانيكية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وخلق بيئة صحية ونظيفة.

وأضاف المحافظ أنه يهتم بحل شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏والمواقع الإلكترونية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورا‎ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ علي المصلحة العامة للجميع .