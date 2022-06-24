اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 05:15 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية ووزير الموارد المائية والرى يتفقدان محطة معالجة المياه بالحمام

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:45 م
محافظ الإسكندرية ووزير الموارد المائية والرى يتفقدان محطة معالجة المياه بالحمام جانب من زيارة الوزير
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، محطة 1 على مسار مشروع نقل مياه محطة المعالجة (الحمام) ومنطقة جسر ميدور، وذلك في إطار "مشروع الدلتا الجديدة" مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا إلى محطة معالجة الحمام بطاقة إجمالية 7.5 مليون/م٣. 
 
ورحب محافظ الإسكندرية بوزير الموارد المائية والري وجميع القيادات التنفيذية بالوزارة على أرض الإسكندرية، موضحًا أن الجولة التفقدية تستهدف متابعة الموقف التنفيذى لـ"مشروع الدلتا الجديد" ذلك المشروع الضخم الذي يعد مشروع تنموي حضاري شامل في كافة المجالات، ويأتي في رؤية الدولة والقيادة السياسية. 
 
وأضاف المحافظ، أن المشروع سيساهم في تخفيف الضغط على محطات الصرف الصحي بالإسكندرية مثل محطة المكس خاصة خلال النوات الشديدة، وكذلك سيساهم المشروع في خلق العديد من فرص العمل من خلال المشروعات الزراعية والصناعية.
 
جانب من زيارة وزير الرى (4)
جانب من زيارة وزير الرى

جانب من زيارة وزير الرى (5)
جانب من زيارة وزير الرى

 


الاسكندرية

وزير الرى

محافظ الاسكندرية

محطات المياه



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