محافظ الأقصر يتفقد رصف الطرق والتشجير بمدينتى الزينية والأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولات تفقدية في مدينتي الأقصر والزينية، حيث استهل ألهم جولته بالطريق الزراعى الشرقى بدءاً من تقاطع طريق المطار، وصولاً إلى تقاطع ذات الطريق مع محور شمال الأقصر.

وأصدر محافظ الأقصر توجيهاته بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والرى ومدن الزينية والأقصر لسرعة إعداد مقترحات لإمكانية توسعة هذا الطريق، وذلك بالطريقة التى تتناسب وحركة الحافلات السياحية، كما وجه بالاهتمام بأعمال الزراعات من تشجير وتجميل على جانبي الطريق ورفع كفاءة الإشارة.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال تبطين القطاع الثانى لترعة "جنابية الكرنك" الواقعة بمنطقة المدامود، والتى جارى عمل الصبات الخرسانية لها ووضع الأحجار الخاصة بالتبطين، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التبطين بهذه الترعة وكافة الترع بالمحافظة، ورافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور علي شرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وكان قد استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جولة الوزير لمحافظتى الأقصر وقنا وحرصه على التواصل المستمر مع العاملين بالمديريات الإقليمية، مساء أمس الخميس، حيث أنه فى بداية اللقاء رحب محافظ الأقصر بوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة والوفد المرافق والأئمة وقيادات الدعوة بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية التعاون المثمر بين المحافظة والأوقاف، حيث تم افتتاح عشرات المساجد وفرشها بالكامل بالمحافظة هذا العام، وذلك فى إطار حرصنا المشترك على نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار الهدامة ، والتأكيد على أن الإسلام يحث على القيم الأصيلة والأخلاق النبيل ، ونشر الحب والتآخي بين جميع المواطنين، وأضاف ان وزارة الاوقاف حاليا تسير على نهج ومنهج من إعادة إعمار المساجد والاهتمام بالأئمة اجتماعيا وعلميا ومادياً.

ووجه محافظ الأقصر حديثه للأئمة بأن لديهم رسالة هامة لتبلغها للناس وهي أن الدين خلق ومعاملة وجبر خاطر البسطاء من عموم الناس، ومن جانبه أشاد وزير الأوقاف بما تم في المحافظة من أعمال التطوير الشاملة، بدءا من افتتاح طريق الكباش وتطوير الكورنيش وقرى حياة كريمة ، وذلك بالتزامن مع التطوير الشامل في مختلف جوانب الدولة من بناء مدن جديدة وتطوير مدن قديمة مثل مدينة الأقصر.