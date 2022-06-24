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متحدث الرئاسة يرد على مواطنة تشعر بالخطر: مصر محروسة بعناية الله وبقيادتها الوطنية

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:31 م
متحدث الرئاسة يرد على مواطنة تشعر بالخطر: مصر محروسة بعناية الله وبقيادتها الوطنية السفير بسام راضى
كتب محمد الجالى

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ردّ السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، علي مخاوف سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث علقت سيدة تدعي "عزة عبد المجيد" علي خبر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
 
وكتبت السيدة علي الخبر المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على "فيس بوك":" تحياتى لحضرتك..  من فضلك فيه شعور وإحساس منتشر بين الناس فيه خطر على الأمن القومى ..احساس بالاحباط والخسارة وعدم الامان ...ارجوكم ساعدوا الناس وانتبهوا  ...ارفعوا وعى الناس وحاربوا اللى منتشر على السوشيال ميديا".
 
ورد المتحدث باسم الرئاسة علي تعليق السيدة برسالة طمأنة على مستقبل مصر، وهو ما حاز علي إعجاب العديد من المعلقين، الذين عبروا عن تقديرهم للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
 
وجاء رد المتحدث باسم الرئاسة علي تعليق السيدة:" سيدتي الفاضلة عزة … كل من يستقرئ أحداث تاريخ مصر القديم والحديث يدرك تمامًا ان "مصر محروسة" بعناية الله تعالى بالحفظ والرعاية والحماية لمصر وأهلها من كل سوء ومكر وكيد وعدوان …. مصر دائماً محروسة بقيادتها الوطنية الشريفة ورجالها المخلصين وشعبها العظيم …. ومهما تكالبت عليها الاحداث الجسام والمؤامرات المعقدة الجسيمة من الخارج أو الداخل، دائماً ما تنتصر على كل ما واجهته من ظروف ومصاعب…. مصر دائمًا محروسة بحفظ الله المليك المقتدر رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين … وصدق الله عز وجل الذي قال في محكم آياته على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ}، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عن أهل مصر: إنهم في رباط إلى يوم القيامة".
 
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