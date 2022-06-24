وقال الوزير الروسي -في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف اليوم الجمعة في باكو- "كان موقفنا دائما أن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة سياسية على عكس حلف شمال الأطلسى، وإن تطوير علاقاته مع أي دولة ترغب في ذلك لا يخلق أي تهديدات ومخاطر بالنسبة لنا"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأضاف "بالطبع، سننظر بواقعية في سلوك الاتحاد الأوروبي ونراقب الخطوات الحقيقية التي يتخذها وكيف تتصرف الدول المرشحة وهل ستمتثل لهذه المتطلبات أو ستظل تحاول إظهار استقلاليتها".



ووافق رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس /الخميس/ في قمة في بروكسل على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الكتلة.

وفي السياق ذاته، صرح الخبير السياسي الروسي كيريل كوكيش اليوم بأن منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي ما هي إلا محاولة لخلق وهم بتحقيق بعض الانتصار على روسيا.



قال كوكيش لوكالة أنباء "تاس" الروسية عندما سئل عن دافع الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا وضع مرشح عضو "إنه تم القيام بذلك لإعطاء انطباع عن تحقيق بعض الانتصارات على روسيا وعلى الرغم من ذلك لا توجد هناك أي انتصارات".



ولم يذكر كوكيش أي تواريخ محتملة لانضمام أوكرانيا الافتراضي إلى الاتحاد الأوروبي. وفي رأيه، لن تتخذ أوكرانيا المزيد من الخطوات لتنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية، ولا سيما في الاستعانة في ملف مكافحة الفساد.



وأضاف كوكيش أنه "إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن قرار اليوم بمنح وضع المرشح سيكون صفعة على الوجه لتركيا وجورجيا ودول أخرى كانت متماشية مع القواعد واتبعت القواعد".



وقررت قمة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا.