كيف تتحكم في ضغط الدم.. 6 نصائح بسيطة يمكنك اتباعها

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التي قد تكون سبباً فى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وخاصة عند كبار السن، إذا كنت تريد أن تعرف كيف تتحكم في ضغط الدم لديك.. اقرأ السطور التالية.

وبحسب موقع "health" إن معرفة القراءة الصحيحة لضغط الدم أمر بالغ الأهمية، حتى تعرف متى يجب عليك القلق ومتى تتجنب التوتر، ضغط الدم الأمثل الإجمالي هو أقل من 130/80 ، مع 120/80 هو النطاق الأمثل.

ضع في اعتبارك أنه يمكن التحكم في مشكلات ضغط الدم وإدارتها في المنزل باتباع نظام غذائي سليم وخيارات نمط حياة صحية.



6 طرق بسيطة للتحكم فى ضغط الدم 1. تمرن بانتظام

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم - مثل 150 دقيقة أسبوعيًا، أو حوالي 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع - إلى خفض ضغط الدم بحوالي 5 إلى 8 ملليمترات من الزئبق (ملم زئبق)، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

من المهم أن تكون ثابتًا لأنك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة ، فقد يرتفع ضغط الدم مرة أخرى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد تساعدك التمارين الرياضية في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.



2. فقدان الوزن الزائد يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم يمكن أن يساعد فقدان حتى مقدار ضئيل من الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة في خفض ضغط الدم بشكل عام ، يمكنك خفض ضغط الدم بحوالي 1 ملم زئبق مع كل كيلوجرام من الوزن الذي تفقده.



3. تقليل الملح في نظامك الغذائي حتى التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.



4. تناول نظام غذائي صحي يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.



5. الإقلاع عن التدخين كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق بعد الانتهاء يساعد التوقف عن التدخين ضغط الدم على العودة إلى طبيعته يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحتك العامة.