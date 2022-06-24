قراصنة يسرقون عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من شركة فى كاليفورنيا

أعلنت شركة Harmony ، وهي شركة تشفير مقرها كاليفورنيا ، ليلة الخميس أن المتسللين سرقوا ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة، وقالت على تويتر إنها دخلت في شراكة مع خبراء في إنفاذ القانون والطب الشرعي لمحاولة التعرف على المتسللين واستعادة الأموال المسروقة.
وكتبت الشركة على تويتر: "تعمل Harmony على مدار الساعة بينما نواصل تحقيقنا جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني".
في منشور مدونة، قالت الشركة إن فريقها حاول الوصول إلى المخترق برسالة مضمنة تم إرسالها إلى عنوان المحفظة المشفرة للجاني.
وفقا لصحيفة ذا هيل، تعتبر السرقة هي أحدث اختراق للعملات الرقمية حدث في الشهرين الماضيين.
في أبريل ، اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي قراصنة كوريا الشمالية المدعومين من الحكومة بسرقة حوالي 620 مليون دولار من العملة المشفرة من اللعبة الافتراضية Axie Infinity، وحددت الوكالة الفيدرالية المتسللين المسؤولين عن السرقة باسم مجموعة لازاروس ، المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.
ومنذ عام 2015 ، ورد أن الخدمة السرية صادرت أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة في محاولة للقضاء على معاملات العملة الرقمية الاحتيالية.
وقالت شركة Harmony ، التي لم تكشف بعد عن هوية المتسلل ، إنها ستوفر تفصيلاً كاملاً لنتائجها بمجرد انتهاء التحقيق، وأضافت: "هذا الحادث هو تذكير متواضع ومؤسف لكيفية عملنا في المقام الأول لمستقبل هذا الفضاء ، وكم من عملنا لا يزال أمامنا".
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