قراصنة يسرقون عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من شركة فى كاليفورنيا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت شركة ‏Harmony‏ ، وهي شركة تشفير مقرها كاليفورنيا ، ليلة الخميس أن المتسللين سرقوا ما ‏قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة، وقالت على تويتر إنها دخلت في شراكة مع خبراء في إنفاذ ‏القانون والطب الشرعي لمحاولة التعرف على المتسللين واستعادة الأموال المسروقة.‏

وكتبت الشركة على تويتر: "تعمل ‏Harmony‏ على مدار الساعة بينما نواصل تحقيقنا جنبًا إلى جنب مع ‏مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني".‏

في منشور مدونة، قالت الشركة إن فريقها حاول الوصول إلى المخترق برسالة مضمنة تم إرسالها إلى ‏عنوان المحفظة المشفرة للجاني.‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، تعتبر السرقة هي أحدث اختراق للعملات الرقمية حدث في الشهرين الماضيين.‏

في أبريل ، اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي قراصنة كوريا الشمالية المدعومين من الحكومة بسرقة حوالي ‏‏620 مليون دولار من العملة المشفرة من اللعبة الافتراضية ‏Axie Infinity، وحددت الوكالة الفيدرالية ‏المتسللين المسؤولين عن السرقة باسم مجموعة لازاروس ، المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.‏

ومنذ عام 2015 ، ورد أن الخدمة السرية صادرت أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة في ‏محاولة للقضاء على معاملات العملة الرقمية الاحتيالية.‏

وقالت شركة ‏Harmony‏ ، التي لم تكشف بعد عن هوية المتسلل ، إنها ستوفر تفصيلاً كاملاً لنتائجها ‏بمجرد انتهاء التحقيق، وأضافت: "هذا الحادث هو تذكير متواضع ومؤسف لكيفية عملنا في المقام ‏الأول لمستقبل هذا الفضاء ، وكم من عملنا لا يزال أمامنا".‏