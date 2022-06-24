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قراصنة يسرقون عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من شركة فى كاليفورنيا

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:41 م
قراصنة يسرقون عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من شركة فى كاليفورنيا هاكرز
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت شركة ‏Harmony‏ ، وهي شركة تشفير مقرها كاليفورنيا ، ليلة الخميس أن المتسللين سرقوا ما ‏قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة، وقالت على تويتر إنها دخلت في شراكة مع خبراء في إنفاذ ‏القانون والطب الشرعي لمحاولة التعرف على المتسللين واستعادة الأموال المسروقة.‏
 
وكتبت الشركة على تويتر: "تعمل ‏Harmony‏ على مدار الساعة بينما نواصل تحقيقنا جنبًا إلى جنب مع ‏مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني".‏
 
في منشور مدونة، قالت الشركة إن فريقها حاول الوصول إلى المخترق برسالة مضمنة تم إرسالها إلى ‏عنوان المحفظة المشفرة للجاني.‏
 
وفقا لصحيفة ذا هيل، تعتبر السرقة هي أحدث اختراق للعملات الرقمية حدث في الشهرين الماضيين.‏
 
في أبريل ، اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي قراصنة كوريا الشمالية المدعومين من الحكومة بسرقة حوالي ‏‏620 مليون دولار من العملة المشفرة من اللعبة الافتراضية ‏Axie Infinity، وحددت الوكالة الفيدرالية ‏المتسللين المسؤولين عن السرقة باسم مجموعة لازاروس ، المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.‏
 
ومنذ عام 2015 ، ورد أن الخدمة السرية صادرت أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة في ‏محاولة للقضاء على معاملات العملة الرقمية الاحتيالية.‏
 
وقالت شركة ‏Harmony‏ ، التي لم تكشف بعد عن هوية المتسلل ، إنها ستوفر تفصيلاً كاملاً لنتائجها ‏بمجرد انتهاء التحقيق، وأضافت: "هذا الحادث هو تذكير متواضع ومؤسف لكيفية عملنا في المقام ‏الأول لمستقبل هذا الفضاء ، وكم من عملنا لا يزال أمامنا".‏

الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

عملات مشفرة

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