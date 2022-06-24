قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ضمن مبادرة "عينك فى عنينا" بأشمنت ببنى سويف اليوم

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى الوحدة المحلية ومديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتسهيل عمل قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى، ضمن مبادرة "عينك فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك اليوم الجمعة بقرية أشمنت مركز ناصر.

وتستهدف القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي مجلس قروي اشمنت والقرى المجاورة وتوابعها، بمشاركة أساتذة وأخصائيين في مجال علاج أمراض العيون ، حيث سيتم توقيع الكشف وفحص الحالات المترددة والمستفيدة من خدمات القافلة وصرف العلاج لهم، مع تحديد موعد للحالات التي بحاجة لإجراء التدخل الجراحى، بأحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء العمليات المطلوبة وذلك بالمجان.