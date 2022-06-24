قاتل شاب بالعجوزة يكشف كواليس الجريمة بعد القبض عليه.. خلافات مالية السبب

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شاب في منطقة العجوزة بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وذكر أنه اعتدى عليه بسلاح أبيض، وأصابه بجرح نافذ أنهى حياته.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم ضبطه، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة واعتداءه على القتيل.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف ملابسات الحادث، كما تم استدعاء أفراد من أسرة القتيل للاستماع لأقوالهم.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة في العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن عاطل وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.