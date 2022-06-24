اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 09:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قاتل شاب بالعجوزة يكشف كواليس الجريمة بعد القبض عليه.. خلافات مالية السبب

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:00 ص
قاتل شاب بالعجوزة يكشف كواليس الجريمة بعد القبض عليه.. خلافات مالية السبب حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف المتهم بقتل شاب في منطقة العجوزة بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وذكر أنه اعتدى عليه بسلاح أبيض، وأصابه بجرح نافذ أنهى حياته. 
 
وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم ضبطه، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة  واعتداءه على القتيل.
 
وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف ملابسات الحادث، كما تم استدعاء أفراد من أسرة القتيل للاستماع لأقوالهم. 
 
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة في العجوزة. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن عاطل وراء ارتكاب الجريمة. 
 
وتمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 

قتل شاب

جريمة قتل بالعجوزة

قسم العجوزة

أمن الجيزة

قسم شرطة العجوزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة