"عائشة" طالبة ببورسعيد قهرت الظلام وتحدت الإعاقة بختم القرآن وتجويده

بورسعيد محمد فرج

عائشة "محمود عبد الشافى طالبة بالفرقة الثالثة" بكلية الدراسات الإسلامية للبنات ببورسعيد وتقيم بمحافظة الإسماعيلية، وتقول عائشة بصوت ممزوج بالإصرار والتحدى، أنها لاترى النور بعد أن فقدت بصرها أثناء تأديتها امتحان الصف الثالث الثانوى بدون أدنى مقدمات وخاصة عندما فوجئت بعدم رؤيتها ورقة إجابة الإمتحان.

وأضافت أن إدارة المعهد أنهت إجراءات المرافق لها حتى تتمكن من إستكمال باقى الإمتحان وللأسف الشديد على حد قولها أنها لم تحظى بالنجاح .



وتابعت : أنها توجهت إلى استشارى أمراض العيون لتجرى الفحوصات الطبية التى أكدت أنها أصيبت بالتهاب الشبكى التلونى وهو عبارة عن إضطراب وراثى يحدث للعين ويسبب اويؤدى إلى فقدان الرؤية وتدهور الحالة مع مرور الوقت.



ومن ثم الإصابة لم تقلل من عزيمتها لتحقيق ماتصبو إليه وبالفعل وعلى مدار 5 سنوات عاودت رحلتها مع القرآن الكريم حفظا وتجويدا ، ومع إصرارها شاركت فى مسابقة القرآن الكريم على مستوى الكلية والمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وبفضل الله عز وجل حققت المركز الأول بجدارة وتتويجا لمشوارها تعلمت القراءات السبع أولاين وتتلمذ ت على يد علماء أفاضل ولتكمل مشوارها بتحدى وإصرار .



ومن جانبها تمنت" عائشة "أن ترى النور لتواصل مسيراتها التى تسعى دوماً لتحقيقها فهى تأمل أن تكون معلمة قرآن بجانب أن تعمل فى مجال الدعوة للرد على الشبهات حول القرآن الكريم فضلاً أن تغرس الفضيلة فى نفوس الأطفال كما تأمل أن تغرس فى قلوبهم حب الوطن والانتماء لمصرنا الحبيبة.