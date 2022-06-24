طقس الخليج.. نهار مغبر بالإمارات وصافى بالبحرين

وكالات

تغلب درجات الحرارة المرتفعة على طقس الخليج مع تباين فى صفاء الأجواء من مدينة إلى أخرى.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 44°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً مغبراً وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس.