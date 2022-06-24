اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 05:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. نهار مغبر بالإمارات وصافى بالبحرين

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:37 ص
طقس الخليج.. نهار مغبر بالإمارات وصافى بالبحرين طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تغلب درجات الحرارة المرتفعة على طقس الخليج مع تباين فى صفاء الأجواء من مدينة إلى أخرى.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 44°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس. 

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً مغبراً وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

البحرين
 
سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس. 
 

 


طقس الخليج

الخليج العربى

البحرين

السعوديه

الامارات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة