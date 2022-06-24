ضبط 50 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بمحيط بحيرة المنزلة فى دمياط

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين فى دمياط، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الدقهلية) بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر مُتخذان من محيط بحيرة المنزلة بدائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – دارجة نارية "تروسيكل" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما ومركبة التروسيكل لتسهيل تنقلاتهما.