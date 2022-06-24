اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 50 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بمحيط بحيرة المنزلة فى دمياط

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:05 ص
ضبط 50 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بمحيط بحيرة المنزلة فى دمياط حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين فى دمياط، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الدقهلية) بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر مُتخذان من محيط بحيرة المنزلة بدائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – دارجة نارية "تروسيكل" – 2 هاتف محمول).
 
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما ومركبة التروسيكل لتسهيل تنقلاتهما.

مخدرات

تهريب المخدرات

بانجو

حشيش



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة