ضبط هياكل دواجن فاسدة فى حملات بيطرية مكبرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، ما يقرب من طن لحوم و دواجن مخالفه منهم 903 كيلو دواجن منتهية الصلاحية ، ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين .



ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية بالشرقيىة ) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 954 كجم لحوم مخالفة ما بين 15 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و36 كجم دجاج مجهول المصدر و 903 كجم هياكل دجاج غير صالحة للإستخدام الآدمي و تم تحرير محاضر اللازمة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.



