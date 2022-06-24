ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط محل داخله كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية .



شنت إدارة تموين غرب بمحافظة بورسعيد، خلال حملات موسعة لتمشيط للأسواق لملاحقة المخالفين، وذلك بتعليمات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بتشديد وتكثيف الرقابة على الاسواق وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من المخالفين، وذلك تحت اشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية الذى وجه بتشكيل حملة بقيادة طلعت البساطى مدير إدارة غرب هانى شاكر رئيس الرقابه سمير عبد الرحمن كبير مفتشى الاداره ومعاونة عصام العاصى.



أسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحيه عباره عن صفائح جبنه بيضاء زنة الصفيحة 10 كيلو جرام يعلوها الصدأ وينبعث منها روائح كريهه، وجردلين ( مش ) زنة الواحد 15 كيلو جرام بإجمالى 30 كيلو جرام، 88 قطعة شيكولاته اوزان مختلفه، 3 قوالب جبنه شيدر زنة القالب 2 كيلو جرام، بإجمالى 6 كيلو جرام، وقالبين لانشون زنة القالب 3 كيلو جرام بإجمالى 6 كيلو جرام، قالب بيف زنة 2 كيلو جرام جميع المواد الغذائية فى حالة إنتهاء للصلاحية ما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها، والجميع مخالف للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس.



كما تم ضبط كمية تقدر ب 28 قاروصة سجائر انواع مختلفه بإجمالى 280 علبة سجائرمستورده مخالفه للقرار 113 لسنة 1994 .



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



