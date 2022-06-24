ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الأورام السرطانية مع راكب عربي بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من عبوات أدوية علاج الأورام السرطانية، بحوزة راكب عربي قادم من السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار جدة على رحلة طائرة خطوط شركة العربية، اشتبه محمد نميرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب عربي الجنسية قادم من السعودية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة، كلف أمانى معوض مأمور الجمرك تحت إشراف النوبى شحتو طايع مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 58 علبة دواء لعلاج الأورام داخل حقائبه، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة ب 2 مليون و200 ألف جنيه .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 25 لسنة 2022 .