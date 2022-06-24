ضبط المتهم بالنصب على مواطن فى 2.5 مليون جنيه بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بالنصب على مواطن في 2.5 مليون جنيه بالجيزة، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قِبل (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بزعم قيام الأخير ببيع قطعة أرض له كائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتحصل منه بموجب ذلك على مبالغ مالية بلغت (2,250,000 إثنان مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه)، إلا أنه لم يف بذلك وقام بالاستيلاء على أموال الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.