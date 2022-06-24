صور.. التصميم المعمارى الخاص بسفارة سوريا بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

نشرت الصفحة الرسمية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، صورا لمقر سفارة الجمهورية العربية السورية، بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية، كأول علم لسفارة في أرض العاصمة الإدارية، موجهة الشكر للسفير الدكتور بسام درويش سفير الجمهورية العربية السورية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية استقبلت الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا في القاهرة والوفد المرافق لها، وبدأت فعاليات الزيارة بلقاء اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، حيث تم عمل عرض تقديمي شامل عن مشروع العاصمة الإدارية تلى ذلك بحث ومناقشة عملية انتقال مقر السفارة السويسرية بالقاهره من مقرها الحالي بوسط القاهرة إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة تلي ذلك زيارة الحي الحكومي والحي الدبلوماسي.

وأبدت إعجابها بما تم إنجازه مع الإشارة إلى أن عملية انتقال مقر السفارة إلى الحي الدبلوماسي، هو محل اهتمام السلطات المختصة بدولتها الصديقة، وأنها ستقوم برفع تقرير بهذا المضمون حتى تواكب عملية انتقال السفارات المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع تقديم الشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



جانب من مقر السفارة



سفارة سوريا



مقر السفارة السورية