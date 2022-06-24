اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. التصميم المعمارى الخاص بسفارة سوريا بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية

الجمعة، 24 يونيو 2022 09:07 م
صور.. التصميم المعمارى الخاص بسفارة سوريا بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية التصميم المعمارى لسفارة سوريا
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الصفحة الرسمية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، صورا لمقر سفارة الجمهورية العربية السورية، بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية، كأول علم لسفارة في أرض العاصمة الإدارية، موجهة الشكر للسفير الدكتور بسام درويش سفير الجمهورية العربية السورية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية استقبلت الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا في القاهرة والوفد المرافق لها، وبدأت فعاليات الزيارة بلقاء اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، حيث تم عمل عرض تقديمي شامل عن مشروع العاصمة الإدارية تلى ذلك بحث ومناقشة عملية انتقال مقر السفارة السويسرية بالقاهره من مقرها الحالي بوسط القاهرة إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة تلي ذلك زيارة الحي الحكومي والحي الدبلوماسي.

وأبدت إعجابها بما تم إنجازه مع الإشارة إلى أن عملية انتقال مقر السفارة إلى الحي الدبلوماسي، هو محل اهتمام السلطات المختصة بدولتها الصديقة، وأنها ستقوم برفع تقرير بهذا المضمون حتى تواكب عملية انتقال السفارات المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع تقديم الشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جانب من مقر السفارة
جانب من مقر السفارة

 

سفارة سوريا
سفارة سوريا

 

مقر السفارة السورية
مقر السفارة السورية

 

مقر سفارة سوريا
مقر سفارة سوريا

 


العاصمة الادارية

سفارة سوريا

الحى الدبلوماسى

شركة العاصمة الإدارية



الموضوعات المتعلقة

بعد تسليم مفتى جماعة النصرة الإرهابية لمصر.. التحقيقات تكشف: مدين سافر سوريا والسودان وأسس مجموعتين الكترونيتين بتطبيق الواتساب لبث الأفكار المتطرفة.. المتهم ضمن الهاربين مع "مرسى" من عنبر "2 " بوادى النطرون

الخميس، 27 مايو 2021 08:00 م

سفارة سوريا بالكويت: الغزو التركى يظهر أطماع أنقرة التوسعية ويفقدها موقع الضامن فى أستانة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:31 ص

"الجربا": المعارضة ستطلب من الدول العربية المؤيدة تسليم سفارات سوريا للائتلاف

الخميس، 22 مايو 2014 11:09 ص

سفارات سوريا تدعو مواطنيها بالخارج تسجيل أسمائهم فى اللوائح الانتخابية

الأربعاء، 07 مايو 2014 04:57 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة