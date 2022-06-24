اليوم السابع
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شكوى من عدم تركيب أعمدة إنارة بعزبة القصبى بالغربية.. ورئيس المدينة يرد

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:30 ص
شكوى من عدم تركيب أعمدة إنارة بعزبة القصبى بالغربية.. ورئيس المدينة يرد أعمدة إنارة
أحمد جمال الدين - الغربية - محمد طارق

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أرسل القارئ محمد عبد الرحمن المقيم فى عزبة القصبى التابعة لقرية محلة الروح مركز طنطا بمحافظة الغربية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من عدم تركيب أعمدة إنارة بطريق العزبة الرئيسى، مما يعمل على إعاقة حركة المرور ليلا بجانب افتقاد الأهالى للأمان  ليلا بسبب  غرق القرية فى الظلام نتيجة افتاد القرية لأعمدة الإنارة.

ومن جانبه صرح المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية ، أن قسم الإنارة يقوم بشن حملات صيانه يوميا صباحا ومساءا لمتابعة أعمدة الانارة بجميع الطرق للرئيسية والفرعية بقري المركز ، موضحا أنه سيتم معاينة المنطقة المشار اليها واتخاذ اللازم.


وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع.


عزبة القصبى

قريه محلة الروح

مركز طنطا

محافظه الغربيه



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