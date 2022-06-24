شكوى من عدم تركيب أعمدة إنارة بعزبة القصبى بالغربية.. ورئيس المدينة يرد

أحمد جمال الدين - الغربية - محمد طارق

أرسل القارئ محمد عبد الرحمن المقيم فى عزبة القصبى التابعة لقرية محلة الروح مركز طنطا بمحافظة الغربية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من عدم تركيب أعمدة إنارة بطريق العزبة الرئيسى، مما يعمل على إعاقة حركة المرور ليلا بجانب افتقاد الأهالى للأمان ليلا بسبب غرق القرية فى الظلام نتيجة افتاد القرية لأعمدة الإنارة.

ومن جانبه صرح المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية ، أن قسم الإنارة يقوم بشن حملات صيانه يوميا صباحا ومساءا لمتابعة أعمدة الانارة بجميع الطرق للرئيسية والفرعية بقري المركز ، موضحا أنه سيتم معاينة المنطقة المشار اليها واتخاذ اللازم.



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