شكوى من عدم إضاءة أعمدة الإنارة بالرابعة الناصرية بالإسكندرية.. والحى يرد

كتب - محمود أحمد عطا- الإسكندرية - جاكلين منير

أرسل القارئ هانى على، من سكان الرابعة الناصرية شرق سموحة بشارع شركة الصرف الصحى التابعة لمحافظة الإسكندرية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" مناشدة بخصوص عدم إضاءة أعمدة الكهرباء فى الشارع.

وقال: "ظلام الشوارع ليلاً يعطى فرصة لتجمع الخارجين عن القانون وممارسة أنشطتهم، مناشدا شركة كهرباء بسرعة إضاءة أعمدة الكهرباء".

أكد حى شرق الاسكندرية ، تحت إشراف محارب هيلع رئيس حي شرق، إنه جارى الاستجابة للشكوى من عدم إنارة بعض شوارع بقرية الرابعة الناصرية التابعة للحى. و أكد حى شرق، أن إدارة الكهرباء بالحي قد أنارت عدد 109 كشاف بمناطق مختلفة ،خلال ثلاثة أيام متتالية، استمرارًا للصيانة الدورية للكشافات والأعمدة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بشوارع الحي، وإستجابًة لشكاوى المواطنين.