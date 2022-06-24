شكوى من عدم إضاءة أعمدة الإنارة بالرابعة الناصرية بالإسكندرية.. والحى يرد

أرسل القارئ هانى على، من سكان الرابعة الناصرية شرق سموحة بشارع شركة الصرف الصحى التابعة لمحافظة الإسكندرية، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" مناشدة بخصوص عدم إضاءة أعمدة الكهرباء فى الشارع.
وقال: "ظلام الشوارع ليلاً يعطى فرصة لتجمع الخارجين عن القانون وممارسة أنشطتهم، مناشدا شركة كهرباء بسرعة إضاءة أعمدة الكهرباء".
أكد حى شرق الاسكندرية ، تحت إشراف محارب هيلع رئيس حي شرق، إنه جارى الاستجابة للشكوى من عدم إنارة بعض شوارع بقرية الرابعة الناصرية التابعة للحى.
و أكد حى شرق، أن إدارة الكهرباء بالحي قد أنارت عدد 109 كشاف بمناطق مختلفة ،خلال ثلاثة أيام متتالية، استمرارًا للصيانة الدورية للكشافات والأعمدة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بشوارع الحي، وإستجابًة لشكاوى المواطنين.
وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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