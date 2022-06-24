اليوم السابع
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شرطة واشنطن تتعهد بالحياد مع المظاهرات المؤيدة والرافضة لقرار إلغاء الإجهاض

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:37 م
شرطة واشنطن تتعهد بالحياد مع المظاهرات المؤيدة والرافضة لقرار إلغاء الإجهاض المحكمة العليا الأمريكية ـ أرشيفية
كتبت نهال أبو السعود

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تعهد إدارة شرطة واشنطن بالتزام الحياد أمام المظاهرات المؤيدة والرافضة لقرار المحكمة الأمريكية العليا، بالغاء الحق فى الإجهاض، وذلك بحسب بيان نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مساء الجمعة.
 
وقالت إدارة شرطة واشنطن ووكالة العاصمة للأمن الداخلي وإدارة الطوارئ (‏HSEMA‏) في بيان : "بدأنا ‏تنشيط إداري كامل حتى يوم الثلاثاء حيث تستمر المظاهرات المؤيدة لحكم المحكمة العليا بالغاء الحق في الاجهاض والمعارضة له طوال عطلة ‏نهاية الأسبوع. ‏
 
 
ووفقا لصحيفة ذا هيل، تجمع المتظاهرون المناهضون والمؤيدون للإجهاض خارج المحكمة العليا بعد ‏فترة وجيزة من صدور الحكم ، وأظهر الجانبان مشاعر قوية تجاه القرار.‏
 
وجاء في البيان: "بصفتنا عاصمة للأمة ، فإننا نتعامل بجدية مع مسؤوليتنا لدعم حقوق التعديل ‏الأول".‏
 
كما اكد البيان أن عمدة العاصمة موريل بوزر قد تم إطلاعاه على الوضع وهي ملتزمة بتوفير الموارد ‏للحفاظ على المجتمع المحلي آمنًا، كما تقوم شرطة العاصمة ووكالة الامن الداخلي أيضًا بمراقبة ‏التطورات عن كثب والتنسيق مع الشركاء الفيدراليين.‏
 
من جانبه قام الحرس الوطني في واشنطن بكتابة تغريدة على تويتر اوضح بأنه لم يتلق طلبًا للمساعدة ‏من حكومة العاصمة أو السلطات الفيدرالية ولكنه مستعد لتقديم الدعم إذا تلقى طلبًا للمساعدة تمت ‏الموافقة عليه من قبل وزارة الدفاع.‏
 
كان قرار اليوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب ‏مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشار إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو، حيث ألغت ‏المحكمة العليا حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت السلطة للولايات لتقييد ‏الإجراء أو حظره بشكل جذري.‏
 
 
 

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