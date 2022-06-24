شرطة التموين تضبط 51 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1533) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (1٫200 طن "مكرونة") ، (465) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (46,190 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض - مكرونة – سكر– زيت طعام – أعلاف – منظفات" – 5 قطع أجهزة كهربائية - 109 عبوة سجائر).

كما تم ضبط (612) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 184 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 168 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 105 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 54 قضية توقف عن الإنتاج – 4 قضايا بيع بأزيد – 5 قضايا إستخدام الخبز فى المطاعم – 81 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (4٫030 طن دقيق بلدى مدعم – 20 رغيف) ، وكذا (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (36,160 طن "أسمدة مدعمة"–61400 لتر مواد بترولية – 150 إسطوانة بوتاجاز)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (84,100 طن – 61400 لتر مواد بترولية – 5 قطعة أجهزة كهربائية – 150 إسطوانة بوتاجاز – 109 عبوة سجائر – 20 رغيف)، كان أبرزها ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم) بحوزته كمية قدرها (27 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (12٫9 طن "مكرونة – زيت طعام - أرز أبيض") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، و ضبط (10٫25 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخبز سياحى) بمحافظة القاهرة، وضبط (60900 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليا على الدعم المقرر لها.. بحوزة (مالك محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫45 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة، وضبط (1,98 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (5,17 طن زيت طعام – دقيق أبيض - مربى) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (18 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (51,710 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (20 طن "أقماح مستوردة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في كونها مخلوطة بأقماح محلية، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن أقماح) بمحافظة الشرقية، وضبط (قائد السيارة حال سيره بمحافظة الإسكندرية) لتجميعه كمية قدرها (13,7 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (7,2 طن " أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، كما تم ضبط (43) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (107,455) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (228 قطعة "30 قطعة صوتية – 74 قطعة ضوئية – 124ملصق").