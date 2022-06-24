شاهد تفاصيل كلمة العاهل الأردنى لدعمه تشكيل ناتو عربى على غرار حلف شمال الأطلسى

كتب محمد جمال

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني إنه يؤيد فكرة تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يضم الدول التي تتشارك مواقف موحدة، وقال الملك عبد الله، فى حديث لقناة "سى إن بى سى" الأمريكية إن الأردن يعمل بنشاط مع حلف الناتو ويرى نفسه شريكًا للحلف بعد أن قاتلا جنبًا إلى جنب لعشرات السنين.

وأضاف الملك عبد الله "سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف ناتو شرق أوسطي"، مشددا على أن رؤية مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جدا ودوره يجب أن يكون محددا بشكل جيد.

وتابع العاهل الاردني أن دول الشرق الأوسط بدأت العمل معًا لمواجهة التحديات التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا، حيث "نجتمع معًا ونقول كيف يمكننا مساعدة بعضنا".

وأكد الملك عبد الله إن دول المنطقة تدرك أن الهدف يجب أن يكون حلاً يربح فيه الجميع، موضحًا "إذا كنت أنا بخير ولم تكن أنت كذلك، فسوف ينتهي بي الأمر بدفع الثمن".

وبخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعرقلته لعدد من مشروعات التعاون في الشرق الأوسط، قال الملك عبد الله "إذا كانوا لا يتحدثون مع بعضهم البعض (يقصد الفلسطينيين والإسرائيليين)، فإن ذلك يخلق حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار في المنطقة مما سيؤثر على المشاريع الإقليمية".

وأضاف "لا أحد يريد الحرب، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان دول الشرق الأوسط العمل نحو رؤية يكون فيها الازدهار هو اسم اللعبة".

وغادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس بعد زيارة رسمية، حيث كان في وداعه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات .

والتقى الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأكد الملك، خلال اللقاء الذى عقد في قصر الشاطئ، عمق العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.

واستعرض الملك عبدالله والشيخ محمد بن زايد آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، لا سيما أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في المملكة، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز هذا التعاون ودفعه إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة.