سيدة بدعوى نفقة: "هجرنى بعد عشرة 18 سنة وطلقنى بعدما ورث 9 مليون جنيه"

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوي نفقة عدة ومتعة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها السابق بتطليقها غيابياً، وهجرها وذلك بعد أن ورث مبلغ 9 مليون جنيه- وفقاً للمستندات التي تقدمت بها-، لتؤكد: "بعد 18 سنة زواج هجرني زوجي، وطلقني غيابياً، وحرم أولاده من حقوقهم الشرعية، ورفض حل الخلافات بيننا بصورة ودية، وامتنع عن الإنفاق علينا".

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، بعد أن طالبت بنفقة متعة مليون و600 ألف جنيه: "قرر الزواج، وتركني وأولادي نتسول منه النفقات، ورفض حل الخلاف ودياً، لأعيش في عذاب أحاول توفير نفقات أولاده، وعندما شكوته هدد بالتخلص مني".

وأكدت: "طلقني ورفض العيش برفقتي، رغم ما بيننا من عشرة، وتعدى على بالضرب وأهان كرامتي، ورفض رؤية أولاده أو التواصل معهم هاتفياً وسافر برفقة زوجته للخارج لمدة 8 شهور وعندما عاد بدأ في التشهير بي، ورفض توفير مستوى اجتماعي مقبول لهم بعد أن دمر حياتهم".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.