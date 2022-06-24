اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 03:40 م
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سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية فى الجيزة وجارى البحث عن جثة السائق

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:27 م
سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية فى الجيزة وجارى البحث عن جثة السائق سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية فى الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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سقطت سيارة ميكروباص بترعة المريوطية في الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ للبحث عن جثة السائق الذي تعرض للغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ميكروباص بيضاء اللون، سقطت بالترعة، مما أسفر عن غرق سائقها. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ للبحث عن جثة السائق وانتشالها، وتم استخراج السيارة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
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انتشال سيارة غارقة

 


غرق سيارة

امن الجيزة

مديرية أمن الجيزة

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