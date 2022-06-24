اليوم السابع
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سقط من المعدية.. التحريات تكشف ملابسات غرق طالب فى ترعة بالبدرشين

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:25 م
سقط من المعدية.. التحريات تكشف ملابسات غرق طالب فى ترعة بالبدرشين غريق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات غرق طالب بإحدى الترع في البدرشين، حيث تبين أن الضحية اختل توازنه أثناء استقلاله معدية متحركة، بترعة الجيزاوية، مما أسفر عن سقوطه بالمياه.
 
أشارت تحريات رجال المباحث أن الطالب تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وفشلت محاولات إنقاذه.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في قرية تابعة لمركز البدرشين،  بإجراء التحريات تبين أن طالب تعرض للغرق بالترعة لعدم إجادته السباحة. 
 
تم تحديد هوية الضحية، وتبين أنه طالب، مقيم بقرية في البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث. 

غرق طالب

غرق طفل

غرق طالب بالبدرشين

امن الجيزة



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