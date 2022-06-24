زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بـ"أحداث الطالبية" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، يوم 24 يونيو 2019، حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية، للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.