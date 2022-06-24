رئيس القطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة: نفذنا 77 قافلة بالتعاون مع الصحة والجامعات

رامى محيى الدين

قال الدكتورة ندى الدمياطى رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة نفذنا حوالى 77 قافلة بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعات، وكل قافلة تحوى تخصصات مختلفة، والمؤسسة بها تخصصات ميدانية تحدد التخصصات المطلوبة لدى القرى النائية.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة دى إم سى: ونحن حلقة وصل بين المواطن ووزارة الصحة، هناك تخصصات أساسية مقل الرمد والجلدية والباطنة والأطفال، وهناك قوافل شاملة وهناك قوافل متخصصة بناء على الرصد الميدانى.

وتابعت: هناك جوانب توعوية تكون مصاحبة للقوافل وتهتم بصحة الفتيات المقبلات على الزواج وقوافل توعوية عن الكورونا وقوافل توعية عن الإدمان وهذه أبرز القوافل، كما نوفر قوافل توعووية بيطرية للقرى وهى خدمة المواطنون يحتاجونها وبالتأكيد كل الخدمات التي تقدمها حياة كريمة بالمجان.