رئيس الحكومة الليبية: حان الوقت لحوار "ليبى - ليبى"

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أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، أنه حان الوقت لحوار ليبي ليبي، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.

وأعرب باشاغا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها مؤخرا.

وتهدف خارطة الطريق نحو التعافي إلى تحقيق «الاستقرار والتعافي» من أجل «ضمان مستقبل أفضل لليبيا»، وتشدد على «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله».

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، قد بعث أمس الأول الأربعاء برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن فيها انتهاء تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات.