رئيسة مولدافيا بعد منح بلدها صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى: هذا يوم تاريخى

وكتبت ساندو على فيس بوك "هذا يوم تاريخي لمولدافيا!"، قائلة: "إننا نبدأ الطريق إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيجلب الرخاء لسكان مولدافيا، ويوفر مزيداً من الفرص ويضمن نظاماً أفضل في البلاد".



وأضافت: "لدينا طريق صعب نسلكه، سيتطلب عملاً شاقاً وكثيراً من الجهد، ونحن مستعدون لفعل ذلك معاً لضمان مستقبل أفضل لمواطنينا"، مشددة على أن "مولدافيا لديها مستقبل داخل الاتحاد الأوروبي!".