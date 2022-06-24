رئيسة مولدافيا بعد منح بلدها صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى: هذا يوم تاريخى

أشادت رئيسة مولدافيا مايا ساندو الخميس بـ"يوم تاريخي" بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي منح بلادها صفة المرشّحة لعضويّة الاتّحاد.
وكتبت ساندو على فيس بوك "هذا يوم تاريخي لمولدافيا!"، قائلة: "إننا نبدأ الطريق إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيجلب الرخاء لسكان مولدافيا، ويوفر مزيداً من الفرص ويضمن نظاماً أفضل في البلاد".
وأضافت: "لدينا طريق صعب نسلكه، سيتطلب عملاً شاقاً وكثيراً من الجهد، ونحن مستعدون لفعل ذلك معاً لضمان مستقبل أفضل لمواطنينا"، مشددة على أن "مولدافيا لديها مستقبل داخل الاتحاد الأوروبي!".
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