خليك واعى.. لا صحة لواقعة شك فتاة بدبوس فى الإسماعيلية

كتب عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "جريمة شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى"، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من إدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال استقلال (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية) سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة مركز الإسماعيلية، وحال وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء فقام الأهالى المتواجدين فى المكان والسائق بالاتصال بمرفق الإسعاف، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال السيدة المشار إليها أفادت بعدم تعرضها لشئ وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية.

وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على نشر الادعاءات الكاذبة بالمنشور المشار إليه.