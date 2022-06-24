حبس 5 متهمين فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالإسكندرية 4 أيام

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية، حبس كل من "م.ج.م" و"م. م.ج" و"ن.م.ع" ربة منزل و"ع.م.م" و"م.ح.م" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بمنطقة عزبة الرحمة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة .



بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة نشبت لسابقة وجود خلافات بين كل من "م.ج.م" وابنه "م. م.ج" و"ن.م.ع" ربة منزل و"ع.م.م" و"م.ح.م"، حيث حدثت مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة استعانة الأول ونجله كل منهما بحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وقاموا خلالها بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة والطرف الثانى، وبحوزتهم أسلحة بيضاء .



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما والأسلحة المستخدمة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة بقسم المنتزة ثالث، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.