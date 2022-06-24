حبس عاطل شرع فى قتل موظفة بسبب خلافات سابقة فى التبين

قررت نيابة التبين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، شرع فى قتل موظفة تعمل فى مستشفي بطعنها بسلاح أبيض أثناء سيرها فى الشارع، بسبب خلافات سابقة بينهما .

تلقى قسم شرطة التبين إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال "رحاب.س.ي"، موظفة بمستشفي مصابة بجرح قطعي في البطن وكدمات باليد اليسري، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال الضحية أقرت بأنها حال عودتها لمحل سكنها فوجئت بقيام “عبده.م.ح” بتتبعها ثم قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالبطن وكدمات متفرقة، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتحرر محضر رقم 585 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.