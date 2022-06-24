حبس المتهم بقتل طفل بطلق خرطوش بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية 4 أيام

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية من الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل صريعًا في حفل زفاف بقرية ميت جابر التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين مقتل الطفل محمد ع ق، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم في إحدى العزب التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وجرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13243 جنح مركز شرطة بلبيس.