وأضاف جايداي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - أن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك؛ لأنها تلقت الأوامر للقيام بذلك، معتبرا أن "البقاء في مواقع تحولت إلى حطام على مدى أشهر عدة فقط من أجل البقاء هناك.. ليس منطقيا".

وأفاد جايداي، أمس، بأن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك اللتين تتركز عليهما العملية العسكرية الروسية في المنطقة.