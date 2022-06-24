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جونسون عن إلغاء حق الإجهاض فى أمريكا: نؤمن بحق المرأة فى الاختيار

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:42 م
جونسون عن إلغاء حق الإجهاض فى أمريكا: نؤمن بحق المرأة فى الاختيار جونسون
كتبت : نهال أبو السعود

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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الفرد ‏الدستوري في الإجهاض بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء" من شأنها أن تؤثر على تفكير الناس في جميع أنحاء ‏العالم.‏
 
وقال جونسون: "لقد كنت واضحًا تمامًا مع الجميع - هذه ليست محكمتنا ، إنها ولاية قضائية أخرى ‏لكن من الواضح أنه سيكون له تأثير على تفكير الناس في جميع أنحاء العالم ، إنه قرار كبير".‏
 
وأضاف: "لكن يجب أن أخبرك أنني أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الوراء، لقد أؤمن دائمًا بحق المرأة في ‏الاختيار والتزم بهذا الرأي وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة لديها القانون الذي تسري عليه ‏واتخذنا مؤخرًا خطوات للتأكد من تطبيق هذه القوانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
 
وألغت أغلبية القضاة المحافظين في المحكمة العليا يوم الجمعة حكم عام 1973 في قضية رو ضد وايد ‏الذي يضمن حقًا دستوريًا في الإجهاض، ويمنح الحكم الدول سلطة تنظيم عمليات الإجهاض ، مع ‏استعداد ما يقرب من نصف الدول لفرض قيود صارمة على القدرة على الوصول إلى الإجهاض بأمان.‏
 
ورد قادة آخرون في أوروبا أيضًا على حكم المحكمة ، حيث غرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ‏على تويتر بأنه "قلق للغاية بشأن تداعيات" الحكم "والإشارة التي يرسلها إلى العالم".‏
 
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة المحكمة ووصفها بأنها تأخذ البلاد على "مسار متطرف ‏وخطير" ووصف القرار بأنه "خطأ مأساوى".

الولايات المتحدة

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الحق في الإجهاض

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