جونسون عن إلغاء حق الإجهاض فى أمريكا: نؤمن بحق المرأة فى الاختيار

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الفرد الدستوري في الإجهاض بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء" من شأنها أن تؤثر على تفكير الناس في جميع أنحاء العالم.
وقال جونسون: "لقد كنت واضحًا تمامًا مع الجميع - هذه ليست محكمتنا ، إنها ولاية قضائية أخرى لكن من الواضح أنه سيكون له تأثير على تفكير الناس في جميع أنحاء العالم ، إنه قرار كبير".
وأضاف: "لكن يجب أن أخبرك أنني أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الوراء، لقد أؤمن دائمًا بحق المرأة في الاختيار والتزم بهذا الرأي وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة لديها القانون الذي تسري عليه واتخذنا مؤخرًا خطوات للتأكد من تطبيق هذه القوانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وألغت أغلبية القضاة المحافظين في المحكمة العليا يوم الجمعة حكم عام 1973 في قضية رو ضد وايد الذي يضمن حقًا دستوريًا في الإجهاض، ويمنح الحكم الدول سلطة تنظيم عمليات الإجهاض ، مع استعداد ما يقرب من نصف الدول لفرض قيود صارمة على القدرة على الوصول إلى الإجهاض بأمان.
ورد قادة آخرون في أوروبا أيضًا على حكم المحكمة ، حيث غرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو على تويتر بأنه "قلق للغاية بشأن تداعيات" الحكم "والإشارة التي يرسلها إلى العالم".
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة المحكمة ووصفها بأنها تأخذ البلاد على "مسار متطرف وخطير" ووصف القرار بأنه "خطأ مأساوى".
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