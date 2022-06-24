جونز هوبكنز الأمريكية: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ542 مليون حالة

كتب : أحمد علوى

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 542 مليونا و125 ألفا و366 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و326 ألفا و30 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ669 ألفا و895 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و941 وفاة.