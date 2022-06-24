اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تكريم موظف سعودى فى مطار جدة أنقذ طائرة كاملة وركابها من حريق مفاجئ

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:00 ص
تكريم موظف سعودى فى مطار جدة أنقذ طائرة كاملة وركابها من حريق مفاجئ الخطوط السعودية - أرشيفية
وكالات

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تمكن موظف سعودي بمطار جدة من إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها، وتم تكريمه من قبل سلطات المطار - بحسب ما نشره موقع سبق السعودي.

وفي التفاصيل فقد تم تكريم، موظف الخدمات الأرضية بمطار الملك عبد العزيز بجدة أحمد الرفاعي، تكريما "لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة".

وكانت النيران قد اشتعلت بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص في جدة خلال شهر أبريل، بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، وكانت قد وصلت الطائرة إلى ساحة الانتظار.

وكان قد بدأ الركاب بالفعل بالخروج من الطائرة، حين هرع الرفاعي لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام "طفاية الحريق".

قال الرفاعي: "أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى".


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