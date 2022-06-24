تقرير: واردات مصر من التبغ تسجل "صفر" فى مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات نشرة التجارة الخارجية، إن مصر لم تسجل أي واردات تذكر من التبغ المفروم في شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات من التبغ المفروم أو المكبوس "للمضغ" نحو "صفر"، بينما كانت نحو 30 مليون و548 ألف دولار في شهر مارس عام 2021.

وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التراجع أصاب واردات التبغ وورق الدخان خلال نفس الفترة حيث بلغت 282 ألف دولار فقط، مقابل 3 ملايين و211 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليوني و929 ألف دولار.

وتعتبر واردات مصر من التبغ وورق الدخان ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و20 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت مليار و62 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 42 مليون و107 ألف دولار، والتي تضمنت واردات الخامات من الحديد ومركزاتها بقيمة 46 مليون و234 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 131 مليون و122 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 84 مليون و888 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات القمح والتي بلغت نحو 310.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.