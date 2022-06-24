اليوم السابع
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تعرف على ضوابط حضور محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف فى المنصورة

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:03 م
تعرف على ضوابط حضور محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف فى المنصورة نيرة أشرف
كتب عبد الله محمود ـ شريف الديب

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وضعت الجهات المعنية ضوابط لتغطية محاكمة قاتل فتاة المنصورة، وذلك قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة، جاء بينها:
 
اولا:- سيكون انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو في الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات.
 
ثانيا:- السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة.
 
ثالثا:- لن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.
 
رابعا:- يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأى نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية
 
خامسا:- أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.
 
 

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