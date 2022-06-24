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تايوان ترصد أول إصابة بفيروس جدرى القرود

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:03 م
تايوان ترصد أول إصابة بفيروس جدرى القرود جدرى القردة
كتب : أحمد علوى

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أعلنت تايوان رصد أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهو المرض المعدي الذي ظهر في إفريقيا وانتشر إلى أوروبا ودول العالم. 
 
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان -في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الجمعة- إن الشخص المصاب في العشرينيات من عمره درس في ألمانيا خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الجاري ثم عاد إلى تايوان في 16 من الشهر الجاري وخضع لحجر صحي إلزامي لجميع الوافدين.
 
وأضاف البيان أنه في الـ20 من الشهر الجاري ظهرت عليه أعراض المرض، من بينها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتهاب في الحلق، وطفح جلدي، وطلب رعاية طبية حيث تم فحصه وتأكيد الاختبارات الطبية أنه يعاني من فيروس جديري القرود.
 
ويتلقى المريض في الوقت الحالي الرعاية اللازمة في جناع منعزل، فيما لم تظهر أي أعراض للمرض على مخالطيه المقربين.

تايوان

جدرى القردة

جدرى القرود

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