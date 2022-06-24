بوريس جونسون يعلن عن حزمة مساعدات للبلدان الأكثر تضررا من اتفاع أسعار الغذاء

لندن (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الجمعة، التزامه بتقديم حزمة كبيرة من الدعم لمساعدة البلدان الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية ونقص الأسمدة وخاصة العديد من دول الكومنولث.

وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني أنه بسبب الحرب في أوكرانيا وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عامًا ويواجه أكثر من 275 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالفعل جوعًا حادًا منذ بداية عام 2022 - وفقًا للأمم المتحدة -

ومن المتوقع أن يزداد بمقدار 47 مليون شخص إذا استمر الصراع مع حدوث أكبر ارتفاعات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما أن ارتفاعات الأسعار تدفع بالأسر إلى فقر مدقع، مع توقع دفع 1.4 مليون آخرين تحت خط الفقر في كينيا، على سبيل المثال، نتيجة للأزمة العالمية.

وتعهد رئيس الوزراء بتقديم 372 مليون جنيه إسترليني كمساعدات لتقديم إغاثة فورية وطويلة الأجل للبلدان الواقعة على خط المواجهة مع هذه الأزمة.

وتعمل المملكة المتحدة أيضًا مع الحلفاء لكسر الحصار غير الأخلاقي الذي تفرضه روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية ومعالجة مشكلات الإمداد العالمية.

وقال جونسون: "بينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه غير المجدية وغير المبررة في أوكرانيا ويحاصر ملايين الأطنان من الحبوب، يقترب أفقر سكان العالم من المجاعة ولذا وضعت الحكومة حزمة غير مسبوقة من الدعم لمساعدة الأسر الأكثر ضعفًا في المملكة المتحدة على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

وأضاف أنه من الصواب أيضًا تقديم الدعم للبلدان على الخطوط الأمامية للنزاع وتغير المناخ، حيث يمكن أن تعني زيادة سعر الخبز الفرق بين طفل يعيش أو يحتضر.

وتشمل الحزمة التي تم الإعلان عنها اليوم 130 مليون جنيه إسترليني لبرنامج الأغذية العالمي في هذه السنة المالية، لتمويل أعمالهم المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دول الكومنولث في إفريقيا وآسيا والأمريكتين و133 مليون جنيه إسترليني لشراكات البحث والتطوير مع المنظمات الزراعية والعلمية الرائدة عالميًا لتطوير وتنفيذ تقنيات متطورة لتحسين الأمن الغذائي، مثل أصناف المحاصيل الجديدة المقاومة للجفاف و52 مليون جنيه إسترليني لصندوق الأمم المتحدة العالمي للاستجابة للطوارئ (الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ) وخصص الصندوق 100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) في أبريل للاستجابة العاجلة لسبع دول معرضة لخطر المجاعة.

وأضاف البيان أن الحزمة تشمل أيضا 37 مليون جنيه إسترليني لصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية [إيفاد] للعمل مع القطاع الخاص والحكومات للتصدي للجوع والفقر في المناطق الريفية في البلدان النامية.

وأوضح البيان أن الحزمة تشمل أيضا 17.7 مليون جنيه إسترليني لصالح مركز معني بالنمو الأخضر تابع لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية لتحسين الاستخدام الفعال للأسمدة وزيادة إنتاج الغذاء في بلدان مثل رواندا وكينيا وغانا.

وتشمل حزمة المساعدات أيضا 2 مليون جنيه إسترليني لـ"صندوق التغذية التحفيزية المطابقة"، لمعالجة مرض الهزال - الشكل الأكثر خطورة والأكثر فتكًا لتغذية الأطفال.

وتم إطلاق الصندوق في نوفمبر الماضي وقد دعم بالفعل العلاج في دول الكومنولث مثل نيجيريا وموزمبيق.